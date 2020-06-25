Мошенник выманил у жителя Губкинского деньги фотографией байка

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:59:36+03:00

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В Губкинском возбудили уголовное дело о мошенничестве. На уловку афериста попался мужчина 1984 года рождения. Еще в мае он расстался со своими деньгами, рассчитывая на выгодную покупку мотоцикла «Ямаха».

23 июня, когда осознал обман, он обратился с заявлением в полицию. Выяснилось, что на сайте бесплатных объявлений он нашел сообщение о продаже байка. 19 мая он позвонил с продавцу и внес предоплату в размере 10 тыс. рублей на указанные неизвестным реквизиты.

Через некоторое время, получив квитанцию об отправке товара, ямалец оплатил его полную стоимость, отправив на счет незнакомца еще 115 тыс. рублей. Не дождавшись доставки товара, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция не рекомендует торопиться заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях, слепо доверять авторам объявлений и рисковать своими финансами, оправляя предоплату или оплату за товар незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU