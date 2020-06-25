В Лабытнанги в честь ветерана войны открыли граффити

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:32:39+03:00

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В Лабытнанги состоялось торжественно открытие арт-объекта «Будем жить!». Мероприятие приурочили к 75-летнему юбилею Парада Победы на Красной площади в Москве. Граффити с изображением единственного фронтовика в городе Ивана Путилина появилось на стене дома, где он сейчас живет - человек-легенда, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ямала.

Фото: vk.com Марина Трескова

"Graffiti Russia" помогли авторам проекта инициативного бюджетирования воплотить идею в жизнь, воссоздав портрет фронтовика в стиле граффити с жизнеутверждающей надписью из фильма «В бой идут одни старики»: «Будем жить!».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал ветерану набор сувенирных медалей, посвящённых главным битвам Великой Отечественной войны и слова признательности за жизненный пример беззаветного служения нашей стране.

Фото: vk.com Марина Трескова

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», 21 февраля в Лабытнанги состоялся парад в честь легендарного горожанина. Возле дома, где живёт ветеран, парадным маршем прошли кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции. Для Ивана Александровича в исполнении преподавателей ДШИ прозвучала проникновенная песня «День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU