На Ямале стартовала викторина «Северяне» с дорогими призами

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:10:14+03:00

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На Ямале сегодня, 25 июня, дали старт викторине «Северяне». Участникам предстоит продемонстрировать свои знания, ответив на 8 вопросов о Ямале – его географических особенностях, историческом прошлом, туристской уникальности.

Ответившие правильно на все вопросы пройдут во второй тур и получат корешок. Розыгрыш состоится 4 и 5 июля в прямом эфире муниципальных телеканалов. Победителем станет каждый сотый участник.

Подарки уже прибыли на Ямал. Это 114 смартфонов Iphone 11 pro, более 150 часов Apple watch и 150 наушников Apple AirPods, 38 ноутбуков Apple MacBook, 228 велосипедов и более 450 колонок – умных и портативных. Каждого участника, независимо от правильности ответов на вопросы викторины, при сдаче бланка в Центре ждут поощрительные подарки.

Участником викторины «Северяне» может стать каждый ямалец от 18 лет. Нужно получить бланк с 25 июня по 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 в Центре проведения викторины. Адреса Центров проведения викторины, как и условия участия, опубликованы на сайте visityamal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU