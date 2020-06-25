В Лабытнанги владельцы временных гаражей объединились для решения проблемы

25 Июнь 2020 2020-06-25T06:51:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Лабытнанги состоялась встреча с инициативной группой горожан, желающих строить капитальные гаражи. Порядка 40 владельцев временных строений объединились для решения проблемы. Земельный участок для этих целей сформирован и, что удобно для «гаражников», он находится в этом же микрорайоне.

Напомним, временные строения размещены на гаражных площадках по улицам Обская и Л. Гиршгорна. 250 из 323 существующих установлено самовольно. С ноября 2019 года ведется розыск владельцев временных построек. Земельный участок необходимо освободить, здесь будет строиться многоквартирный жилой дом. В первую очередь, уберут строения, мешающие строителям.

- Мы определили дорожную карту по строительству. Все зависит от собственников, но мы договорились, что на каждом этапе, начиная от подготовки документации, администрация будет консультировать и оказывать максимальное содействие инициативной группе в реализации планов, - подвел итоги встречи первый заместитель главы администрации Сергей Власенко.

Каждый собственник за разъяснениями интересующих вопросов может обратиться городской департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений.

Земельные участки освобождают для строительства нового жилья, в котором город очень нуждается - это приоритет номер один. Из 670 деревянных домов 126 признаны аварийными. Порядка 400 домов, износ которых составляет более 70%, тоже можно признать таковыми. Правительство Ямала приняло программу строительства жилья на 2020-2025 годы. По решению губернатора Дмитрия Артюхова для Лабытнанги планируется построить более 100 тыс. кв. м жилой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU