2020-06-25T06:51:02+03:00
Общество

В Лабытнанги владельцы временных гаражей объединились для решения проблемы

Земельные участки придется освободить для строительства домов
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги владельцы временных гаражей объединились для решения проблемы Фото: Администрация ЛабытнангиВ Лабытнанги владельцы временных гаражей объединились для решения проблемы Фото: Администрация Лабытнанги
Изменить размер текста:

В администрации Лабытнанги состоялась встреча с инициативной группой горожан, желающих строить капитальные гаражи. Порядка 40 владельцев временных строений объединились для решения проблемы. Земельный участок для этих целей сформирован и, что удобно для «гаражников», он находится в этом же микрорайоне.

Напомним, временные строения размещены на гаражных площадках по улицам Обская и Л. Гиршгорна. 250 из 323 существующих установлено самовольно. С ноября 2019 года ведется розыск владельцев временных построек. Земельный участок необходимо освободить, здесь будет строиться многоквартирный жилой дом. В первую очередь, уберут строения, мешающие строителям.

- Мы определили дорожную карту по строительству. Все зависит от собственников, но мы договорились, что на каждом этапе, начиная от подготовки документации, администрация будет консультировать и оказывать максимальное содействие инициативной группе в реализации планов, - подвел итоги встречи первый заместитель главы администрации Сергей Власенко.

Каждый собственник за разъяснениями интересующих вопросов может обратиться городской департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений.

Земельные участки освобождают для строительства нового жилья, в котором город очень нуждается - это приоритет номер один. Из 670 деревянных домов 126 признаны аварийными. Порядка 400 домов, износ которых составляет более 70%, тоже можно признать таковыми. Правительство Ямала приняло программу строительства жилья на 2020-2025 годы. По решению губернатора Дмитрия Артюхова для Лабытнанги планируется построить более 100 тыс. кв. м жилой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабытнанги владельцы временных гаражей объединились для решения проблемы
Погода на Ямале 25 июня: дождливый день
Ямальцы запустили флэшмоб о любимых книгах и фильмах военного времени
Жителей Пуровского района приглашают разоружиться и получить вознаграждение
В Ноябрьске готовят избирательные участки к дню голосования по поправкам в Конституцию
Около 90 килограммов вторичного сырья собрали в Салехарде
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 июня 2020 года составило 4553 человек
Пилотажная группа «Русь» покажет мастерство в небе над Салехардом
Жителя Тарко-Сале признали виновным в убийстве
Погода на Ямале 24 июня: пасмурно и дождливо
На Ямале досрочно проголосовали больше 14 тысяч избирателей
Глава Ямала рассказал о реализации нацпроектов в округе
Восемь ямальских работодателей получат гранты губернатора
В Ноябрьске потушили пожар в офисном здании
Маленьких пуровчан научат прогнозировать погоду на детской метеоплощадке
В Салехарде волонтёры проходят тестирование на COVID-19