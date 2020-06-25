25 Июнь 2020 2020-06-25T05:15:27+03:00

Погода на Ямале 25 июня: дождливый день Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +14 градусов, облачно, дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске + 17 градусов, пасмурно, дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, в основном пасмурно, дождь – в течение дня, во второй половине дня - гроза, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Надыме +17 градусов, облачно, дождь, гроза – в первой половине дня, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Губкинском +17 градусов, пасмурно, дождь с грозой, ветер переменных направлений 1 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, малооблачно и дождливо, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +16 градусов, пасмурно, периодически - дождь. Ветер восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +13 градусов, облачно, дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU