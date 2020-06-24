24 Июнь 2020 2020-06-24T16:27:02+03:00

Ямальцы запустили флэшмоб о любимых книгах и фильмах военного времени Фото: pixabay.com

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В аккаунтах в соцсетях многих ямальцев появились подборки лучших фильмов и книг о войне. Как напомнили в пресс-службе администрации Лабытнанги, посмотреть рекомендации северян и поделиться своими любимыми произведениями можно хэштегом #Япомню89.

О героическом подвиге солдат Красной армии снято множество фильмов, написано немало книг. Они помогают передавать память о войне из поколения в поколение.

- Что мы, поколение, не знавшее войны, знаем о ней? Только то, что нам рассказали ветераны, что мы прочитали в книгах, что мы увидели в документальных хрониках, художественных фильмах. До сих пор помню, какое неизгладимое впечатление на меня произвел фильм «А зори здесь тихие», - делится впечатлениями о фильме известная ямальская певица, депутат заксобрания региона Елена Лаптандер

Он добавила, что фильм видела много раз, но пронзительная боль, не становится слабее.

- Почему-то все время думаешь, а как бы жили они, если бы не война, - подвела итог Елена Лаптандер

Добавим, что среди самых любимых произведений у ямальцев следующие: «Судьба человека», «Жизнь и судьба», «Завтра была война», «Горячий снег».

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ИСТОЧНИК KP.RU