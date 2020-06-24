Жителей Пуровского района приглашают разоружиться и получить вознаграждение

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:55:11+03:00

Человек не только получает выгоду, но и избавляет себя от проблем с законом

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От жителей Пуровского района принимают на возмездной основе незаконно хранящееся у них оружие: боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

- С начала 2020 года пуровчане уже сдали четыре охотничьих гладкоствольных ружья, за это они получили вознаграждение на сумму 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации района.

Это делается для профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе. В муниципалитете за незаконное хранение оружия и боеприпасов с начала года было возбуждено два уголовных дела.

- Сейчас на территории района зарегистрировано 2600 граждан, имеющих в личном пользовании оружие на основании разрешений. В то же время выявляются случаи его незаконного приобретения, - отметили специалисты местного подразделения управления Росгвардии.

Итак, тот, кто добровольно сдал незаконно хранящееся у него оружие, не только получает материальную выгоду, но и избавляет себя от проблем связанных с законом. По всем возникшим вопросам можно звонить в отделение лицензионно-разрешительной работы: Тарко-Сале, ул. Тарасова 11 «в», (34997) 2-38-10.

ИСТОЧНИК KP.RU