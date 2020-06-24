2020-06-24T14:25:59+03:00
Общество

Около 90 килограммов вторичного сырья собрали в Салехарде

Подобный сбор будут проводить в городе 1-2 раза в месяц
Руслан Савинов
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Около 90 килограммов вторичного сырья собрали в Салехарде . Фото администрации города.Около 90 килограммов вторичного сырья собрали в Салехарде . Фото администрации города.
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В Салехарде прошла экоакция по раздельному сбору отходов. Горожане несли коробками макулатуру, оргтехник и пэт-пластик. Всего за сутки удалось собрать почти 90 килограммов отходов.

Отходы отправят на переработку в Екатеринбург. Известно, что подобные акции теперь будут проводить один-два раза в месяц.

- В год житель России производит 400-500 кг отходов. Это – 40 миллионов тонн мусора со всей России, 93% которого вывозится на полигоны и свалки, - привел статистику инициатор акции и координатор проекта «Экоактив Ямала» Ильгиз Габдурахманов.

Он сообщил, что раздельный сбор помогает перерабатывать до 90% отходов.

Отметим, что вскоре подведут итоги экоакции и вручат подарки. Более подробную информацию об акции можно узнать в сообществе Арктического центра добровольчества в соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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