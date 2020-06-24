Около 90 килограммов вторичного сырья собрали в Салехарде
В Салехарде прошла экоакция по раздельному сбору отходов. Горожане несли коробками макулатуру, оргтехник и пэт-пластик. Всего за сутки удалось собрать почти 90 килограммов отходов.
Отходы отправят на переработку в Екатеринбург. Известно, что подобные акции теперь будут проводить один-два раза в месяц.
- В год житель России производит 400-500 кг отходов. Это – 40 миллионов тонн мусора со всей России, 93% которого вывозится на полигоны и свалки, - привел статистику инициатор акции и координатор проекта «Экоактив Ямала» Ильгиз Габдурахманов.
Он сообщил, что раздельный сбор помогает перерабатывать до 90% отходов.
Отметим, что вскоре подведут итоги экоакции и вручат подарки. Более подробную информацию об акции можно узнать в сообществе Арктического центра добровольчества в соцсети «ВКонтакте».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пилотажная группа «Русь» покажет мастерство в небе над Салехардом
Начало мероприятия 24 июня в 13:30 (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU