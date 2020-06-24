Пилотажная группа «Русь» покажет мастерство в небе над Салехардом

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:50:12+03:00

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К 75-летию Парада в честь Великой Победы сегодня, 24 июня, в 13:30 одна из ведущих пилотажных групп страны «Русь» выступит в столице Ямала.

Около получаса жители города будут наблюдать в небе мастерство и манёвры пяти самолётов пилотажной. Радиус выступления группы большой: жители смогут наблюдать мероприятие с разных точек в Салехарде.

Отметим, что выступать пилоты будут на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 «Альбатрос».

- Ямальцев ждут захватывающие групповые и сольные комбинации, такие, как «Сердце», «Фонтан», «Тюльпан», «Бочка», «Вязь» и многое другое. Также предполагается дымовой шлейф, который будет оставлять красивый след в небе, - пояснил директор Вяземского учебного авиационного центра, лётчик и ведущий пилотажной группы Анатолий Марунько.

Один из летчиков, Владимир Уланов сообщил, что группа хочет подарить жителям Ямала массу удовольствия, добавить адреналина

- Чтобы вы всегда помнили и знали, что наша российская авиация была, есть и будет, а мы только будем работать на вашу радость, - заявил Владимир Уланов.

Добавим, что «Русь» уже демонстрировала высший пилотаж на Ямале 9 мая 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU