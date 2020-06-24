Жителя Тарко-Сале признали виновным в убийстве

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Собранные правоохранителями Ямала доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя за убийство.

По данным следствия и суда, в ночь на 30 сентября 2019 года в доме на улице Труда в Тарко-Сале 27-летний мужчина в компании родственников распивал алкоголь:

- Между ним и одним из родственников произошла ссора. Ямалец нанес ножом не менее двух ударов в область груди потерпевшему. От полученных ранений последний скончался на месте преступления, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Убийство». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тарко-Сале поймали мужчину, скрывавшегося после убийства родственника

Во время ссоры ямалец пырнул ножом оппонента (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU