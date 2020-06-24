Жителя Тарко-Сале признали виновным в убийстве
Собранные правоохранителями Ямала доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя за убийство.
По данным следствия и суда, в ночь на 30 сентября 2019 года в доме на улице Труда в Тарко-Сале 27-летний мужчина в компании родственников распивал алкоголь:
- Между ним и одним из родственников произошла ссора. Ямалец нанес ножом не менее двух ударов в область груди потерпевшему. От полученных ранений последний скончался на месте преступления, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Убийство». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Добавим, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU