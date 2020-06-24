2020-06-24T05:47:53+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 июня: пасмурно и дождливо

Температура воздуха +7 ... +12 градусов
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 24 июня: пасмурно и дождливоПогода на Ямале 24 июня: пасмурно и дождливоФото: pixabay.com
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В среду, 24 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, пасмурно, ожидается дождь, ветер переменный 4 метров в секунду.

В Ноябрьске + 15 градусов, облачно, дождь, ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, солнечно, ветер юго-западный 3 м/с.

В Надыме +9 градусов, облачно, ветер восточный 3 м/с.

В Губкинском +16 градусов, пасмурно, небольшой дождь, ветер южный 2 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, облачно, ветер западных направлений 1 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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