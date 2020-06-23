2020-06-23T16:35:03+03:00
Экономика

Глава Ямала рассказал о реализации нацпроектов в округе

Регион намерен в 4 раза увеличить план по расселению аварийного жилья
Анна Полякова
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Глава Ямала рассказал о реализации нацпроектов в округе Фото: yanao.ruГлава Ямала рассказал о реализации нацпроектов в округе Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 23 июня рассказал о реализации нацпроектов «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода» в регионе. Совещание, посвященное этим воппросам, провели полпред президента России в УрФО Николай Цуканов и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. В разговоре, который прошел в режиме видеоконференции, приняли участие губернаторы регионов УрФО, представители Минстроя, Фонда содействия реформированию ЖКХ, АО «Дом РФ».

Глава Ямала рассказал, что в рамках нацпроекта округ должен к 2025 году расселить 250 000 квадратных метров аварийного жилья. Однако в регионе намерены повысить эту планку в 4 раза и расселить 1 миллион квадратных метров непригодного жилфонда.

В минувшем году из аварийных домов переехали в благоустроенные новые квартиры почти 3500 человек. В этом планируется переселить еще 3600 жителей региона. За счет расширения программы расселения в округе увеличатся темпы ввода нового жилья.

Что касается реализации федерального проекта «Чистая вода», то в рамках проекта будет построен водопровод из посёлка Харп в город Лабытнанги. Это почти 40 километров водопровода с горной реки, из чистого источника.

- Другие решения вокруг отсутствуют. Сейчас идёт проектирование. Будет применён ряд инноваций, поэтому сейчас важно сделать дополнительные изыскания, убедиться в том, что водоснабжение будет безопасным, - пояснил губернатор.

Одновременно в рамках того же нацпроекта строятся очистные сооружения в микрорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске. Первый этап уже завершён, жители получают чистую воду. Также идёт реконструкция водозаборных сооружений «Корчаги» в Салехарде и реконструкция станции очистки подземных вод в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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