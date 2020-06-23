Восемь ямальских работодателей получат гранты губернатора

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:08:38+03:00

Каждый победитель получит 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта

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Департамент занятости населения ЯНАО подвёл итоги конкурса на предоставление грантов. Субсидии будут выделяться на содействие занятости инвалидов в автономном округе. Каждый победитель конкурса получит грант из окружного бюджета в размере 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта.

Конкурсная комиссия провела оценку представленных проектов и составила их рейтинг. Гранты от губернатора получат восемь ямальских работодателей.

- Данная мера позволит дополнительно трудоустроить 40 инвалидов, испытывающих трудности на рынке труда. Кураторы будут сопровождать трудовой процесс инвалидов и оказывать им индивидуальную помощь, - пояснили в правительстве ЯНАО.

В конкурсе приняли участие 13 проектов. Участникам конкурса стали работодатели из Лабытнанги, Салехарда, Ноябрьска, Тарко-Сале и посёлка Мужи Шурышкарского района.

В рамках социальной занятости инвалидов предложено организовать сувенирные мастерские, колл-центр, центры бухгалтерских и правовых услуг, участие в эко-социальных программах и уходе за животными и другие проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU