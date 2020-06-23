Восемь ямальских работодателей получат гранты губернатора
Департамент занятости населения ЯНАО подвёл итоги конкурса на предоставление грантов. Субсидии будут выделяться на содействие занятости инвалидов в автономном округе. Каждый победитель конкурса получит грант из окружного бюджета в размере 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта.
Конкурсная комиссия провела оценку представленных проектов и составила их рейтинг. Гранты от губернатора получат восемь ямальских работодателей.
- Данная мера позволит дополнительно трудоустроить 40 инвалидов, испытывающих трудности на рынке труда. Кураторы будут сопровождать трудовой процесс инвалидов и оказывать им индивидуальную помощь, - пояснили в правительстве ЯНАО.
В конкурсе приняли участие 13 проектов. Участникам конкурса стали работодатели из Лабытнанги, Салехарда, Ноябрьска, Тарко-Сале и посёлка Мужи Шурышкарского района.
В рамках социальной занятости инвалидов предложено организовать сувенирные мастерские, колл-центр, центры бухгалтерских и правовых услуг, участие в эко-социальных программах и уходе за животными и другие проекты.
ИСТОЧНИК KP.RU