В Ноябрьске потушили пожар в офисном здании

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:33:37+03:00

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В Ноябрьске 23 июня полыхало офисное здание «Норд-Логистик». Сообщение о пожаре поступило в 13:39, рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО. Трехэтажное здание было охвачено дымом, который валил из чердачных окон.

Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова. К этому моменту полыхала кровля, что свидетельствовало о позднем сообщении о ЧП.

Из здания эвакуировали 20 человек. В 15:25 объявлено о полной ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огнем уничтожена кровля здания и частично верхние этажи. В тушении задействовано 25 человек личного состава, в распоряжении которых было 7 единиц спецмашин МЧС России. Причина и ущерб устанавливаются, пояснили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU