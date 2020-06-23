2020-06-23T15:17:59+03:00
Общество

Маленьких пуровчан научат прогнозировать погоду на детской метеоплощадке

Дошкольники смогут самостоятельно ставить простые опыты
Анна Полякова
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Маленьких пуровчан научат наблюдать за погодой на детской метеоплощадке Фото: puradm.ruМаленьких пуровчан научат наблюдать за погодой на детской метеоплощадке Фото: puradm.ru
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Детская метеорологическая станция научит дошкольников Пуровска наблюдать за погодой, природными явлениями и их изменениями. Метеоплощадка появилась на территории детсада «Гнездышко». Во дворе установили настоящие приборы: ветровой рукав для определения силы ветра, барометр, солнечные часы, флюгер, метеорологическая будка для слежения за погодными явлениями, измеритель осадков, термометр.

В процессе воспитанники узнают о назначении приборов, научатся ими пользоваться. Дети смогут самостоятельно ставить простые опыты, прогнозировать погоду, а также на практике проверят достоверность народных предмет.

- Площадка формирует исследовательские навыки, аналитическое мышление, развивает творческие способности и навыки командной работы, - поделилась заведующая учреждением Ольга Закорецкая.

Стоит отметить, что в этом году детсад «Гнездышко» стал лауреатом открытого межрегионального конкурса «100 престижных детских садов России».

За высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и социальных ценностей обучающихся и профессиональное развитие педагогических кадров учреждение получило памятную медаль и диплом лауреата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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