Поездки ямальцев в детские лагеря в июле отменены

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:47:52+03:00

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Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО принял решение об отмене в июле выездов детских групп в летние лагеря, расположенные за пределами округа. Напомним, в регионе продлён режим повышенной готовности.

Отменены выезды для 1280 человек. По прогнозам Министерства просвещения России детские лагеря начнут принимать детей не ранее августа. На начальном этапе детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей из тех регионов, где расположены сами лагеря.

Профильный ямальский департамент совместно с АНО «Центр организации детского и молоде жного отдыха» с 1 июля запускают единый окружной портал leto.yanao.ru. Мастер-классы и квизы, экскурсии и походы, дискотеки и викторины, спортивные соревнования и многое другое - всего более 550 мероприятий онлайн и офлайн форматов. Участие в офлайн мероприятиях будет возможно только после снятия ограничительных мер в регионе. Уже сейчас на нём размещены различные программы, с которыми ребята могут познакомиться и выбрать подходящие по интересам.

- Перечень мероприятий обновляется и пополняется ежедневно. Часть активностей для летнего досуга предложили представители бизнеса. Организаторы предлагают события для самых разных возрастных групп – от 1 года до 17 лет. Всего за июль и август мы планируем охватить более 35 000 юных ямальцев, - говорит Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU