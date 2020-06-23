2020-06-23T13:47:52+03:00
Общество

Поездки ямальцев в детские лагеря в июле отменены

Для северян запускают единый окружной портал с развлечениями
Анна Полякова
Поделиться:
Поездки ямальцев в детские лагеря в июле отменены Фото: yanao.ruПоездки ямальцев в детские лагеря в июле отменены Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО принял решение об отмене в июле выездов детских групп в летние лагеря, расположенные за пределами округа. Напомним, в регионе продлён режим повышенной готовности.

Отменены выезды для 1280 человек. По прогнозам Министерства просвещения России детские лагеря начнут принимать детей не ранее августа. На начальном этапе детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей из тех регионов, где расположены сами лагеря.

Профильный ямальский департамент совместно с АНО «Центр организации детского и молоде жного отдыха» с 1 июля запускают единый окружной портал leto.yanao.ru. Мастер-классы и квизы, экскурсии и походы, дискотеки и викторины, спортивные соревнования и многое другое - всего более 550 мероприятий онлайн и офлайн форматов. Участие в офлайн мероприятиях будет возможно только после снятия ограничительных мер в регионе. Уже сейчас на нём размещены различные программы, с которыми ребята могут познакомиться и выбрать подходящие по интересам.

- Перечень мероприятий обновляется и пополняется ежедневно. Часть активностей для летнего досуга предложили представители бизнеса. Организаторы предлагают события для самых разных возрастных групп – от 1 года до 17 лет. Всего за июль и август мы планируем охватить более 35 000 юных ямальцев, - говорит Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде волонтёры проходят тестирование на COVID-19
Поездки ямальцев в детские лагеря в июле отменены
Надымчанка, пытаясь сохранить сбережения, отдала деньги мошенникам
Глава Салехарда проведёт прямой эфир в Instagram
На Ямале подвели итоги фотоконкурса к 90-летию округа
Коронавирус на Ямале: число смертельных случаев достигло 30
Ямальским многодетным семьям возместят расходы на отдых
Глава Ямала побывал в гостях у жительницы Салехарда, празднующей новоселье
В Муравленко открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
Как на Ямале будет работать почта 24 июня
На Ямале проведут мониторинг численности редких хищных птиц
На трассе Салехард-Лабытнанги в ДТП опрокинулся автомобиль
На Ямале объявили лауреатов специальной премии губернатора
В Уренгое в ДТП пострадал водитель перевернувшегося квадроцикла
Листовки викторины «Северяне» распространят в автобусах Салехарда
Погода на Ямале 23 июня: пасмурно и дождливо
Число коек для пациентов с COVID-19 решено еще увеличить
На Ямале обследовали места гнездования уникальной популяции кречетов
В Лабытнанги возложили цветы к могилам ветеранов и к Монументу Славы
Жители Салехарда выберут логотип к 425-летию города
В Ноябрьском колледже оборудуют мастерские по компетенциям WorldSkills