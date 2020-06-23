Надымчанка, пытаясь сохранить сбережения, отдала деньги мошенникам

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:14:38+03:00

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В Надыме возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая 52 – летняя горожанка. Женщина, поверив аферистам, пыталась спасти свои сбережения. В результате она лишилась 180 тысяч рублей.

В полиции, куда она обратилась19 июня, осознав обман, надымчанка рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина, назвавший себя сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец уверял, что мошенники взломали ее личный кабинет и пытаются похитить деньги. Он же убедил ее, что для сохранности имеющихся сбережений нужно перевести их на указанный им безопасный счет. Женщина так и сделала, осуществив операцию через мобильное приложение. В результате этого злоумышленники завладели денежными средствами потерпевшей в сумме 180 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские настоятельно рекомендует гражданам прекращать телефонный разговор с неизвестными людьми, называющими себя сотрудниками банков.

ИСТОЧНИК KP.RU