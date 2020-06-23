2020-06-23T14:21:14+03:00
Общество

Глава Салехарда проведёт прямой эфир в Instagram

Основной темой станет строительство и ремонт дорог
Анна Полякова
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Глава Салехарда Алексей Титовский проведёт прямой эфир в Instagram Фото: правительство ЯНАОГлава Салехарда Алексей Титовский проведёт прямой эфир в Instagram Фото: правительство ЯНАО
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Глава Салехарда Алексей Титовский ответит на вопросы горожан в Instagram. Прямой эфир состоится 23 июня. Начало трансляции в 20:00.

Об этом глава окружной столицы сообщил накануне в своём аккаунте. Мэр также уточнил, что основной темой станет строительство и ремонт дорог.

Напомним, губернатор округа Дмитрий Артюхов объявил 2020 год – годом дорог. В Салехарде ведутся активные работы. До конца летнего сезона планируется обновить 7,65 км дорожного полотна, пояснили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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