2020-06-23T12:47:17+03:00
Общество

На Ямале подвели итоги фотоконкурса к 90-летию округа

90 лучших работ будут представлены на фотовыставке
Анна Полякова
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На Ямале подвели итоги фотоконкурса к 90-летию округа Фото: yanao.ruНа Ямале подвели итоги фотоконкурса к 90-летию округа Фото: yanao.ru
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В ЯНАО завершился открытый региональный фотоконкурс «90 мгновений Ямала», посвящённый юбилею округа. Его организовал МВК им. И.С. Шемановского для популяризации природного, культурного и промышленного наследия региона, образа жизни и традиций народов, проживающих в автономном округе. Конкурс проходил с 3 февраля по 31 мая 2020 года.

Для привлечения и развития творческого потенциала фотографов, любителей и профессионалов, МВК учредил для победителей конкурса денежные премии в каждой из 4-х номинаций: 1 место – 90 000 рублей; 2 место – 70 000 рублей; 3 место – 50 000 рублей.

Работы принимались по четырем номинациям: «ЭтноЯмал»; «Ямал промышленный»; «Другой взгляд»; «Символы Ямала».

90 лучших конкурсных работ также будут представлены на фотовыставке и опубликованы в юбилейном фотоальбоме «90 мгновений Ямала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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