Ямальским многодетным семьям возместят расходы на отдых

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:04:24+03:00

Воспользоваться этой мерой поддержки можно раз в три года

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Многодетные ямальские семьи раз в три года имеют возможность бесплатно отдохнуть как в России, так и за границей. Эта мера поддержки введена в округе в 2014 году, семьям оплачивается до 21 дня пребывания в пансионатах, гостиницах, оздоровительных центрах и других местах отдыха и оздоровления.

С 2019 года возмещение предоставляется до выезда в отпуск:

- малоимущим многодетным семьям, имеющим ребенка до 3-х лет (с 01.01.2019 г.),

- многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей (с 18.06.2019 г.).

Для получения поддержки на отдых и оздоровление, ямальские семьи должны подать заявления в органы соцзащиты и многофункциональные центры округа.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-2000-115 ежедневно с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU