2020-06-23T10:04:49+03:00
Общество

В Муравленко открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

Его открыли для лечения пациентов легкой и средней степени тяжести заболевания
Анна Полякова
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В Муравленко открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом Фото: vk.com Александа ПодорогиВ Муравленко открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом Фото: vk.com Александа Подороги
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В Муравленко с 22 июня действует инфекционный госпиталь. Об этом сообщил глава города Александр Подорога на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Он также пояснил, что детское отделение и родильный дом перемещены в отдельно стоящее здание.

«Искренне благодарю всех причастных», - написал мэр в соцсети.

Решение принято для лечения пациентов легкой и средней степени тяжести заболевания коронавирусом. Силами медиков, рабочих в госпитале созданы максимальные условия для скорого выздоровления пациентов и работы медперсонала. Всего в отделении 40 коек, к 18-ти из которых подведен кислород. С тяжелыми формами болезни жители города направляются в Ноябрьск.

Как пояснили в оперштабе ЯНАО, все очаги заболевания врачам известны, в основном пациенты переносят вирус в легкой форме. Создание специализированного инфекционного госпиталя – предупредительная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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