23 Июнь 2020 2020-06-23T09:45:44+03:00

Как на Ямале будет работать почта 24 июня Фото: из открытых источников

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Ямальские почтовики рассказали, как будут работать отделения почтовой связи в ближайшие дни. Во вторник 23 июня отделения Почты России работают по обычному графику. 24 июня 2020 года станет выходным днем для всех отделений на территории ЯНАО.

В этот день не осуществляется обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Доставка пенсий и пособий за нерабочие дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU