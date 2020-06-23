Как на Ямале будет работать почта 24 июня
Ямальские почтовики рассказали, как будут работать отделения почтовой связи в ближайшие дни. Во вторник 23 июня отделения Почты России работают по обычному графику. 24 июня 2020 года станет выходным днем для всех отделений на территории ЯНАО.
В этот день не осуществляется обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
Доставка пенсий и пособий за нерабочие дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании.
ИСТОЧНИК KP.RU