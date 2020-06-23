На Ямале проведут мониторинг численности редких хищных птиц

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:25:30+03:00

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На юг полуострова Ямал 24 июня отправится орнитологов. Они проведут мониторинг численности редких хищных птиц, внесённых в Красные книги РФ и ЯНАО. Будет обследован бассейн среднего течения реки Щучья для сбора данных о состоянии гнездовых группировок.

Особое внимание орнитологов Союза охраны птиц России уделяется кречетам. Этот представитель соколиных наименее изучен и наиболее уязвим. В последние два десятилетия его численность в России сокращается из-за незаконного изъятия из природы и поставкой птиц на арабские рынки для соколиной охоты.

- Кречеты не строят собственных гнёзд, предпочитая занимать чужие. Для успеха размножения кречетов орнитологи Союза охраны птиц России строят искусственные гнёзда, - рассказала руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Светлана Мечникова.

С 2010 по 2019 год было установлено 42 деревянных конструкции. В ходе экспедиции орнитологи их проверят, обновят "квартиры" и установят новые.

Экспедиция организована при поддержке Российского Центра освоения Арктики. Результаты многолетнего мониторинга востребованы при разработке мероприятий по охране и восстановлению численности редких видов птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU