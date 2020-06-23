2020-06-23T08:16:42+03:00
Общество

На Ямале объявили лауреатов специальной премии губернатора

Они получат по 80 тысяч рублей
Анна Полякова
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На Ямале объявили лауреатов специальной премии губернатора Фото: yanao.ruНа Ямале объявили лауреатов специальной премии губернатора Фото: yanao.ru
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Гранты губернатора Ямала за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера вручат деятелям культуры. В этом году на соискание премии претендовали 11 кандидатов, однако лучшими признаны четверо. Лауреаты премии получат по 80 тысяч рублей.

В 2020 году победителями в номинации «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера» названы главный редактор «Народного журнала «Северяне» Ольга Лобызова и директор Красноселькупского районного краеведческого музея Марта Фёдорова.

В номинации «За вклад в воспитание творческой молодёжи» лауреатом стала журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Юлия Накова. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» премия присуждена специалисту по методике клубной работы окружного Дома ремёсел Татьяне Кипко.

Специальная премия присуждается в арктическом регионе с 2003 года. Кандидатами на получение премий могут быть деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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