Листовки викторины «Северяне» распространят в автобусах Салехарда

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:56:28+03:00

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Волонтёры передали информационные листовки викторины «Северяне» в автотранспортное предприятие Салехарда. Более 500 брошюр о викторине будут раздавать пассажирам в транспорте города.

Как рассказал волонтёр Валерия Тикутьева, в листовках обозначены информационные ресурсы, где жители смогут узнать всю информацию о правилах проведения викторины.

Также листовки будут переданы в аптеки города и магазины сети «Кристалл». Более подробную информацию об участии в викторине, местах расположения Центров проведения викторины в городах и посёлках автономного округа можно найти на сайте visityamal.ru, зайдя в специальную вкладку «Викторина «Северяне».

ИСТОЧНИК KP.RU