Листовки викторины «Северяне» распространят в автобусах Салехарда
Волонтёры передали информационные листовки викторины «Северяне» в автотранспортное предприятие Салехарда. Более 500 брошюр о викторине будут раздавать пассажирам в транспорте города.
Как рассказал волонтёр Валерия Тикутьева, в листовках обозначены информационные ресурсы, где жители смогут узнать всю информацию о правилах проведения викторины.
Также листовки будут переданы в аптеки города и магазины сети «Кристалл». Более подробную информацию об участии в викторине, местах расположения Центров проведения викторины в городах и посёлках автономного округа можно найти на сайте visityamal.ru, зайдя в специальную вкладку «Викторина «Северяне».
ИСТОЧНИК KP.RU