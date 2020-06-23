Погода на Ямале 23 июня: пасмурно и дождливо
Во вторник, 23 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +9 градусов, пасмурно, вечером ожидается дождь, ветер юго-западный 3 м/с.
В Ноябрьске + 11 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 1 м/с.
В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, поздно вечером пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный 3 м/с.
В Надыме +9 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер юго-западный 2 м/с.
В Губкинском +11 градусов, пасмурно, дождь будет идти до обеда, ветер западный 2 м/с.
В Тарко-Сале +12 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северных направлений 1 м/с.
В Муравленко +10 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день. Ветер юго-западный 1 м/с.
В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU