2020-06-22T16:56:45+03:00
Общество

На Ямале обследовали места гнездования уникальной популяции кречетов

Во время экспедиции было осмотрено 45 мостов
Анна Полякова
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Учёные обследовали места гнездования уникальной популяции кречетов Фото: yanao.ruУчёные обследовали места гнездования уникальной популяции кречетов Фото: yanao.ru
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В Лабытнанги вернулась научная экспедиция, которая изучила места гнездования уникальной популяции кречетов. Ученые обследовала железнодорожную линию «Обская-Бованенково», на мостовых переходах который птицы устроили свои гнезда.

Именно здесь в 2014 году впервые на объектах действующей инфраструктуры зарегистрировано гнездование кречетов, самых крупных из соколов в мире.

В экспедиции, которая прошла в этом году, было обследовано 45 мостов в северной части трассы. Всего исследователи обнаружили шесть гнезд кречета. Как и многие другие виды дикой фауны Ямала, соколы отреагировали на необычно раннюю весну, поэтому птенцы появились на несколько недель раньше обычного.

Ученые отмечают уникальные адаптивные изменения в поведении некоторых взрослых птиц – они перестали бояться человека и не улетают из гнезд при его приближении. На трех гнездах удалось установить автоматические фотокамеры, чтобы выяснить особенности гнездования этой уникальной популяции.

В сравнении с результатами прошлых лет, популяция кречетов, которые поселились на мостах, показывает свое устойчивое положение. Очевидно, что они находят здесь благоприятные условия для гнездования и имеют стабильную кормовую базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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