2020-06-22T15:08:23+03:00
Общество

В Лабытнанги возложили цветы к могилам ветеранов и к Монументу Славы

Горожане склонили головы в память о погибших за Родину
Анна Полякова
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В Лабытнанги возложили цветы к могилам ветеранов и к Монументу Славы Фото: Администрация города ЛабытнангиВ Лабытнанги возложили цветы к могилам ветеранов и к Монументу Славы Фото: Администрация города Лабытнанги
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Жители Лабытнанги вместе со всеми россиянами в День памяти и скорби вспоминают о событиях первого дня Великой Отечественной войны. Сегодня по всей России прошла минута молчания в память о погибших на полях сражений.

Глава города Марина Трескова, депутаты Гордумы и волонтёры Победы возложили цветы к могилам ветеранов и к Монументу Славы. Места захоронения участников боевых действий к памятной дате привели в порядок волонтёры.

Фото: Администрация города Лабытнанги

Фото: Администрация города Лабытнанги

Глава города Марина Трескова приветствовала участников церемонии возложения цветов к Монументу Славы на площади Победы.

- Десятки лет прошли с той поры, сменились поколения, затихают в сердцах отголоски былых боёв. Но наши души по-прежнему болят, едва мы вспоминаем строгий голос диктора Левитана, объявивший 22 июня 1941 года о начале времени суровых испытаний для нашего народа, - сказала градоначальница. - Наши отцы и деды с честью выдержали эти испытания, ценой собственной крови и жизни добыв на полях жестоких сражений Великую Победу. Сегодня мы вновь склоним головы перед нашими солдатами и партизанами, подпольщиками и узниками фашистских лагерей, жителями блокадного Ленинграда и тружениками тыла, которые тяжким трудом день за днём противостояли врагу. Низкий поклон им и слава во веки веков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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