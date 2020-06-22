2020-06-22T14:03:24+03:00
Общество

Жители Салехарда выберут логотип к 425-летию города

Отдать свой голос можно только за один из трёх вариантов
Анна Полякова
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Жители Салехарда выберут логотип к 425-летию города Фото: salekhard.orgЖители Салехарда выберут логотип к 425-летию города Фото: salekhard.org
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Салехардцы голосованием определят логотип к логотипа к 425 юбилею окружной столицы, он станет визитной карточкой города. Очный этап опроса за выбор пройдёт с 25 июня по 1 июля. Выбрать понравившийся логотип можно будет в центрах проведения опроса. Отдать свой голос можно только за один из трёх вариантов.

- Я прошу каждого неравнодушного за жизнь нашего родного, старинного и любимого города выбрать логотип, который по душе именно вам, давайте сделаем это вместе, - говорит депутат Гордумы Лариса Цупикова.

25 июня стартует также и фотоконкурс. В центре проведения опроса можно сфотографироваться с хештегом «425 лет Салехарду» и с одним из трёх макетов логотипа. После нужно разместить фото в своём аккаунте в соцсети с #425летСалехарду.

Поощрительные призы получат те участники, чьи фото заработают больше всего лайков. Участник, занявший первое место, получит термосумку, термос, футболку. За второе место наградами станут спортивная сумка, фляжка для воды, футболка; за третье вручат рюкзак, USB-флеш-накопитель, футболку. Итоги будут подведены до 10 июля и опубликованы в группах администрации города в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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