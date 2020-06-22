2020-06-22T13:49:48+03:00
Общество

В Ноябрьском колледже оборудуют мастерские по компетенциям WorldSkills

Средства организация получила после на получение федерального гранта
Анна Полякова
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В Ноябрьском колледже оборудуют мастерские по компетенциям WorldSkills Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьском колледже оборудуют мастерские по компетенциям WorldSkills Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий начался ремонт помещений, в которых откроются новые брендированные мастерские. Речь идет о создании 9 мастерских по компетенциям WorldSkills, средства на создание которых образовательная организация получила после победы конкурсного отбора на получение федерального гранта Министерства просвещения РФ.

Напомним, что Ноябрьский колледж был признан победителем сразу по двум лотам гранта на создание мастерских в 2020 году: № 3 «Информационно-коммуникационные технологии» – в размере 37 млн рублей и № 7 «Социальная сфера» – в размере 12,1 млн руб.

В июне в колледже начались ремонтные работы по модернизации всех 9 мастерских: «Веб-дизайн и разработка», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка мобильных приложений», «Программные решения для бизнеса», «ИT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход».

- В настоящее время в мастерских началась перестройка: идет подготовка всех помещений к ремонтным работам, выносится мебель, компьютеры и оборудование. Также в июне состоялся аукцион на установку дверей в каждом кабинете. Мастера уже приступили к монтажным работам по установке специальных стеклянных дверей, на каждую из которых будет нанесен логотип соответствующей компетенции WorldSkills, - отметила заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Наталья Стасенко.

Одновременно идет работа по подготовке технических заданий, проектно-сметной документации для подготовки заявок на аукцион по ремонту мастерских. Добавим, что реализация проекта осуществляется в режиме софинансирования. Кроме средств грантовой поддержки используются средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, а также внебюджетные источники ноябрьского колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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