Таркосалинцы привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:15:48+03:00

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Пуровчане вместе с ветеранами военной службы привели в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны на первом городском кладбище Тарко-Сале. Субботник накануне Дня памяти и скорби общественники организуют пятый год подряд.

Как рассказал организатор мероприятия, председатель городского совета депутатов Петр Колесников, субботник проводят в рамках реализации проекта «Историческая память», рассказали в администрации Пуровского района.

Первое городское кладбище - фактически ровесник райцентра, первые захоронения на нем появились еще в конце 30-х годов прошлого века. На нем похоронено много участников Великой Отечественной, призванных на фронт из Пуровского района и вернувшихся в родные места после ее окончания.

- К сожалению, большинство родственников тех, кто здесь похоронен, или ушли из жизни, или выехали за пределы района, и в последние годы кладбище стало неухоженным. Поэтому мы стараемся следить за ним, отдавая дань памяти нашим героическим землякам, - отметил Петр Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU