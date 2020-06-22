Житель Губкинского попался на уловку мошенников, зная о их методах

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:34:07+03:00

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Житель Губкинского стал жертвой мошенничества, желая купить автозапчасти. Мужчина нашел в сети Интернет объявление о продаже подходящих деталей. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, он перевел 3 000 рублей на банковский счет неизвестного лица.

После этого он хотел уточнить срок доставки и неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Когда ямалец осознал обман, обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Губкинскому с заявлением. 16 июня мужчина сообщил, что неизвестное лицо путем завладело его деньгами. Он признался, что ранее о подобных фактах мошенничества слашал из СМИ, но все же попался на уловки мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU