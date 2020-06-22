2020-06-22T09:34:07+03:00
Происшествия

Житель Губкинского попался на уловку мошенников, зная о их методах

Мужчина лишился денег, переведя их за автозапчасти
Анна Полякова
Поделиться:
Житель Губкинского попался на уловку мошенников, зная о их методахЖитель Губкинского попался на уловку мошенников, зная о их методахФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Губкинского стал жертвой мошенничества, желая купить автозапчасти. Мужчина нашел в сети Интернет объявление о продаже подходящих деталей. Связавшись с продавцом и обговорив условия доставки, он перевел 3 000 рублей на банковский счет неизвестного лица.

После этого он хотел уточнить срок доставки и неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Когда ямалец осознал обман, обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Губкинскому с заявлением. 16 июня мужчина сообщил, что неизвестное лицо путем завладело его деньгами. Он признался, что ранее о подобных фактах мошенничества слашал из СМИ, но все же попался на уловки мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Салехарда выберут логотип к 425-летию города
В Ноябрьском колледже оборудуют мастерские по компетенциям WorldSkills
Таркосалинцы привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной
На Ямале умерли 27 пациентов с коронавирусом
В Салехарде наблюдатели проходят тестирование на COVID-19
В одиннадцати детсадах Салехарда продолжили работу дежурные группы
Житель Губкинского попался на уловку мошенников, зная о их методах
Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби
Ямальцы в День памяти и скорби запустят кораблики Победы на Оби
В Надыме весь день будут звучать песни военных лет
Салехардцев просят не пугаться воя сирен
В Новом Уренгое иномарка разбилась о фонарный столб
В Ханымей пришло «Лето добрых дел»
Ямальцы зажгли «Свечу памяти» в 4 часа утра 22 июня
На ямальской трассе столкнулись два грузовика
В Ноябрьске выясняют причину пожара, из которого вынесли инвалида
Погода на Ямале 22 июня: почти повсеместно пройдут дожди
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2020 года составило 4131 человек
Детские сады и школы Салехарда приводят в порядок к новому учебному году
В Салехарде приступили к подготовке инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону
С какого числа начинается прием документов в ямальские ВУЗы в 2020 году?
Погода на Ямале 21 июня: дождливый день