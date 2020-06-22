2020-06-22T09:25:52+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби

Каждый пятый ямалец ушёл на фронт в 1941-м году. И каждый третий – не вернулся.
Анна Полякова
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Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби Фото: yanao.ruДмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби Фото: yanao.ru
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22 июня, когда в России отмечается День памяти и скорби, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к землякам.

Он напомним, что 79 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война, страшная человеческими потерями, кровопролитными боями, тяжёлыми испытаниями. Каждый пятый ямалец ушёл на фронт в 1941-м году. И каждый третий – не вернулся.

- Они отдали жизни за нас, защитили Родину, сокрушили фашизм. Мы склоняем головы и скорбим по погибшим, отдаём дань памяти и уважения всем, кто приближал Великую Победу на фронте и в тылу, подарил нам мир и счастье жить в свободной стране, - говорится в речи главы региона.

Дмитрий Артюхов пожелал ямальцам мирного созидательного труда, чистого неба над головой и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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