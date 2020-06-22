Ямальцы в День памяти и скорби запустят кораблики Победы на Оби
В селе Мужи Шурышкарского района в полдень 22 июня стартует патриотическая акция «Кораблик Победы» - «Кораблик памяти». Ее участники от мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны отправятся к пассажирскому причалу райцентра.
Во время пути к месту запуска корабликов экскурсовод Дома-музея «Коми изба» расскажет о том, каким был день 22 июня в 1941 году. На пассажирском причале состоится запуск корабликов памяти с именем героя в бессмертное плавание по Малой Оби.
Напомним, для участия в патриотической акции масочный режим и соблюдение мер безопасности обязательны.
Накануне памятной даты прошел мастер-класс по изготовлению корабликов для жителей района. Его провели организаторы мероприятия - сотрудники МБУ «Шурышкарский районный музейный комплекс имени Г.С. Пузырёва».
Работники музея смастерили 50 корабликов с именами земляков, участников Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU