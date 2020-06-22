2020-06-22T09:03:32+03:00
Общество

В Надыме весь день будут звучать песни военных лет

Несмотря на пандемию, было принято решение об организации нескольких акций
Анна Полякова
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В Надыме весь день будут звучать песни военных лет Фото: администрация Надымского районаВ Надыме весь день будут звучать песни военных лет Фото: администрация Надымского района
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В Надыме 22 июня, в День памяти и скорби, пройдут мероприятия. Несмотря на пандемию, которая во многом скорректировала проведение массовых мероприятий в России, было принято решение об организации нескольких акций, не требующих большого скопления людей.

Это незабываемая, трагическая дата в истории нашей страны. В течение дня в городе будут звучать песни военных лет. В 14:15ч. пройдет всероссийская акция «Минута молчания». Почтить память погибших можно будет, не выходя из дома. Возложить цветы к мемориалу «Вечный огонь» можно в течение всего дня. В рамках проекта «Великое кино великой страны» в 19:00 пройдет показ военного фильма на светодиодном экране возле ТЦ «Северный гостиный двор».

Волонтеры Победы совместно с Благотворительным фондом «Память поколений» проведут ежегодную благотворительную акцию «Красная гвоздика». До 22 сентября в скверах, парках и на многолюдных улицах они будут раздавать значки «Красная гвоздика» и собирать пожертвования в пользу ветеранов. Все вырученные средства будут направлены на оказание медпомощи героям, которые нуждаются в поддержке.

Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В полночь возле мемориала «Вечный огонь» волонтеры зажгли свечи в память о тех, кто не погиб в годы Великой Отечественной войны. Она унесла и искалечила жизни миллионов наших сограждан, оставила незаживающий след в сердцах многих поколений.

Чтобы почтить память погибших и отдать дань признательности и уважения тем, кто выжил, все желающие могут зажечь «электронные» свечи на портале деньпамяти.рф. Сколько свечей будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено для помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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