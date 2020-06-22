2020-06-22T08:38:43+03:00
Общество

Салехардцев просят не пугаться воя сирен

Исправность системы централизованного оповещения горожан проверят 23 июня
Анна Полякова
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Салехардцев просят не пугаться воя сирен Фото: salekhard.orgСалехардцев просят не пугаться воя сирен Фото: salekhard.org
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Жителей Салехарда просят не пугаться, когда 23 июня завоют сирены, а с пониманием отнестись к необходимому мероприятию. Администрация города предупреждает, что с 10:00 до 12:00 часов местного времени будет производиться кратковременное включение электросирен и громкоговорителей.

Включение сирен и громкоговорителей произведут для того, чтобы проверить исправность территориальной системы централизованного оповещения горожан.

Сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания граждан в случае чрезвычайной ситуации.

По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по телевидению сообщение Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципалитета о сложившейся обстановке и правилам поведения населения. Важно быть внимательными к последующим сообщениям органов гражданской обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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