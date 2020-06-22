В Новом Уренгое иномарка разбилась о фонарный столб
В Новом Уренгое летевшую иномарку остановил фонарный столб. ДТП случилось 21 июня около 02 часов 40 минут на улице Захаренкова. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Subaru» не справился с управлением. Машины выехала на обочину и врезалась в опору освещения. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы.
По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные дни на ямальских дорогах зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. Всего с начала 2020 года в 2354 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 216 травмированы, в числе которых 19 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU