В Новом Уренгое иномарка разбилась о фонарный столб

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:31:11+03:00

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В Новом Уренгое летевшую иномарку остановил фонарный столб. ДТП случилось 21 июня около 02 часов 40 минут на улице Захаренкова. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Subaru» не справился с управлением. Машины выехала на обочину и врезалась в опору освещения. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные дни на ямальских дорогах зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. Всего с начала 2020 года в 2354 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 216 травмированы, в числе которых 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU