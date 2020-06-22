2020-06-22T08:23:00+03:00
Общество

В Ханымей пришло «Лето добрых дел»

Акцией местные власти намерены сплотить жителей поселка
Анна Полякова
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В Ханымей пришло «Лето добрых дел» Фото: puradm.ruВ Ханымей пришло «Лето добрых дел» Фото: puradm.ru
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Каждый житель Ханымея Пуровского района ЯНАО может стать участником акции «Лето добрых дел». Ее суть проста – главное сделать что-то полезное для своего дома, двора, общественных мест, улиц поселка или учреждения.

Этой акцией местные власти намерены еще больше сплотить жителей поселка. Участвовать можно как индивидуально, так и коллективом предприятия. Каких-то определенных правил нет. Главное - делать доброе дело с большим желанием и благими намерениями.

- В современном темпе жизни, в ежедневной суете мы порой очень часто не замечаем добрых поступков, - отметил глава Ханымея Азат Мектепкалиев.

Ханымейцы с воодушевлением восприняли инициативу «Лето добрых дел». Активисты ТОСа «Молодежный» оформили на газоне аллею в стиле русской народной сказки «Теремок». Соседи установили небольшой деревянный домик и фигурки животных, теперь дети и родители не проходят мимо. Сотрудники ханымейского филиала «Ямалкоммунэнерго» изготовили большие кормушки для птиц и белок. Их уже установили в Центральном парке поселка, свой новый дом сразу облюбовали воробьи.

Акция «Лето добрых дел» продлится до конца августа. Организаторы уверены - результат впечатлит всех жителей поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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