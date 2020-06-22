Ямальцы зажгли «Свечу памяти» в 4 часа утра 22 июня

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:02:23+03:00

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа ночью с 21 на 22 июня вспоминали погибших во время Великой Отечественной войны. Волонтеры салехардского центра молодежи вместе с Росгвардией зажгли #СвечуПамяти 22 июня ровно в 04:00 часа в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.

Фото: Администрация Салехарда

Эта мемориальная акция стартовала не только на Ямале, в России, но и во всем мире. В 4 часа утра 22 июня 41-го года на нашу землю упали первые бомбы и снаряды.

Каждый может принять участие в мероприятии, пройдя по ссылке. На официальном сайте акции предлагается зажечь свою «Свечу памяти» онлайн, а также дарить «Свечи памяти» 20-22 июня в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

ИСТОЧНИК KP.RU