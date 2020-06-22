На ямальской трассе столкнулись два грузовика

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:40:46+03:00

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На трассе Сургут – Салехард столкнулись «КРАЗ» и «МАН». Авария произошла 21 июня на 574 километре автодороги. Водитель первого грузовика не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства.

Он выехал на полосу встречного движения и встретил второй большегруз. В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель «МАН» и пассажир «КРАЗ».

По данным регионального ведомства, за минувшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. Всего с начала 2020 года в 2354 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 216 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU