2020-06-22T07:40:46+03:00
Происшествия

На ямальской трассе столкнулись два грузовика

Травмы получили водитель «МАН» и пассажир «КРАЗ»
Анна Полякова
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На ямальской трассе столкнулись «КРАЗ» и «МАН» Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальской трассе столкнулись «КРАЗ» и «МАН» Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На трассе СургутСалехард столкнулись «КРАЗ» и «МАН». Авария произошла 21 июня на 574 километре автодороги. Водитель первого грузовика не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства.

Он выехал на полосу встречного движения и встретил второй большегруз. В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель «МАН» и пассажир «КРАЗ».

По данным регионального ведомства, за минувшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. Всего с начала 2020 года в 2354 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 216 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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