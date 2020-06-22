2020-06-22T06:29:51+03:00
Происшествия

В Ноябрьске выясняют причину пожара, из которого вынесли инвалида

Жильцов квартиры, в которой обнаружили очаг, на момент происшествия дома не было
Анна Полякова
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В Ноябрьске выясняют причину пожара, из которого вынесли инвалида Фото: 89.mchs.gov.ruВ Ноябрьске выясняют причину пожара, из которого вынесли инвалида Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Ноябрьске во время пожара в жилом доме успели спасти инвалида. Мужчина сам не смог бы справиться, из-за болезни он был прикован к постели. ЧП произошло накануне, 21 июня. Сообщение о возгорании в квартире жилого двухэтажного дома по улице Изыскателей поступило в пожарную охрану в 13 часов 26 минут.

Через 2 минуты пожарные прибыли к месту вызова. Дым валил из окон квартиры на втором этаже. Пришлось развернуть автолестницу. Немобильного мужчину спустили спасатели, он не пострадал. Тем не менее, его оперативно передали медикам для дальнейшего наблюдения. Остальные жильцы дома (21 человек) эвакуировались самостоятельно. Жильцов квартиры, в которой оказался очаг пожара, на момент происшествия дома не было.

Фото: 89.mchs.gov.ru

Фото: 89.mchs.gov.ru

В тушении было задействовано 25 человек личного состава, в распоряжении которых было 7 спецавтомобилей МЧС России. 10 минут потребовалось, чтобы локализовать возгорание. В 14 часов 48 минут огнеборцы сообщили о полной ликвидации пожара.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, огнём повреждено 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину, виновного и материальный ущерб установит дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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