2020-06-22T05:15:13+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 июня: почти повсеместно пройдут дожди

Температура воздуха +8 ... +12 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 22 июня: почти повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 22 июня: почти повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.com
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В понедельник, 22 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +8 градусов, пасмурно, небольшой дождь пройдет только утром, ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске + 11 градусов, пасмурно, дождь, гроза, ветер западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, дождь, ветер восточный 5 м/с.

В Надыме +11 градусов, пасмурно, днем – без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Губкинском +11 градусов, пасмурно, дождь, ветер переменных направлений 2 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, пасмурно, дождь, в середине дня - гроза, ветер восточный 3 м/с.

В Муравленко +10 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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