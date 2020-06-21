2020-06-21T17:13:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2020 года составило 4131 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 21 июня 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2020 года составило 4131 человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2020 года составило 4131 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2020 года: 4131 человек, за сутки зафиксировано 165 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7728 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5119 человек.

- В стране зарегистрировано 584680 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 339711 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 109 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8111 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 4131 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2020 года составило 4131 человек
Детские сады и школы Салехарда приводят в порядок к новому учебному году
В Салехарде приступили к подготовке инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону
С какого числа начинается прием документов в ямальские ВУЗы в 2020 году?
Погода на Ямале 21 июня: дождливый день
В Салехарде мотоциклист госпитализирован после ДТП с грузовиком
В Губкинском возле библиотеки построят велопарковку
Жители Лабытнаног выбрали лучших в сфере здравоохранения
Погода на Ямале 20 июня: дожди без прояснений
Ямальские врачи, работающие в красной зоне, получат особую награду от губернатора региона
Тазовчанин забрался в квартиру соседки, чтобы напиться
Губернатор ЯНАО провел заседание антитеррористической комиссии
АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае
Пуровчанин в соцсети обознался на 15 тысяч рублей
На Ямале проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Стали известны особенности проведения ЕГЭ на Ямале в 2020 году
Юные пуровчане готовят поздравления медикам больницы
В аэропорту Салехарда подают заявления о голосовании по месту нахождения
В Новом Уренгое скончался 63-летний мужчина с коронавирусом
Глава Ямала учредил награду для медиков
На Ямале тестировать на коронавирус начали еще в одной лаборатории
На Ямале ветераны могут бесплатно ездить по региону
Пуровский «Луч Надежды» примет ребят из новоуренгойского «Садко»
Надымчанин, напавший на полицейского, отделался условным сроком
В Ханымее благоустраивают общественные территории