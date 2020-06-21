2020-06-21T16:48:38+03:00
Общество

Детские сады и школы Салехарда приводят в порядок к новому учебному году

Проверки учреждений будут идти всё лето
Руслан Савинов
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Детские сады и школы Салехарда приводят в порядок к новому учебному году. Фото администрации города.Детские сады и школы Салехарда приводят в порядок к новому учебному году. Фото администрации города.
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Сотрудники управления ЖКХ, департамента образования и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» проверили учреждения дошкольного и школьного образования. Отметим, что специалисты проверяли: как проводят ремонт инженерных сетей, текущий ремонт зданий и детских площадок.

- В целом задача – ввести все объекты системы образования к новому учебному году, и чтобы все они функционировали с сентября в полном объёме. Такие выезды будут регулярными, в течение всего лета, чтобы не допустить срыва ввода, - отметил первый замглавы администрации Салехарда Олег Куруч.

Добавим, что всего этим летом работы пройдут в 12 детских садах на 16 игровых детских площадках.

Например, в детсаду №3 «Росинка» проводятся ремонтные работы по замене игровых площадок: полностью было заменено деревянное покрытие, произведена отсыпка, чтобы приподнять площадку, обновлены малые игровые формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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