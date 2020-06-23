2020-06-23T10:52:45+03:00
Общество

Глава Ямала побывал в гостях у жительницы Салехарда, празднующей новоселье

Ранее женщина жила более 40 лет в деревянном доме
Руслан Савинов
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Глава Ямала побывал в гостях у жительницы Салехарда, празднующей новосельеГлава Ямала побывал в гостях у жительницы Салехарда, празднующей новоселье
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал на новоселье у жительницы Салехарда Ольги Лалетиной.

- Ольга Лалетина и другие жильцы несколько лет добивались переезда в новые квартиры, - пояснили в пресс-службе администрации Салехарда.

Дмитрий Артюхов дал обещание, что вскоре расселит дома. Он также принял приглашение Ольги Лалетиной посетить новоселье

Известно, что Ольга Лалетина прожила больше 40 лет в деревянном доме. В последние годы здание начало разваливаться и было признан аварийным. Взамен него женщина получила трехкомнатную квартиру в новом доме.

- Я очень благодарна, что мне дали такую квартиру, - поделилась радостью Ольга Лалетина. Она особо отметила вид из окна: речку, горы.

Добавим, что за первый квартал 2020 года в ЯНАО по программе переселения из аварийного фонда переехали 252 семьи: до конца года планируется переселить еще 3300 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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