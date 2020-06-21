В Салехарде приступили к подготовке инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:02:44+03:00

В Салехарде притупили к подготовке инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Фото администрации города.

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За короткое лето властям Салехарда необходимо успеть подготовить инженерную инфраструктуру города, а также жилищный фонд к предстоящему отопительному сезону.

- Организована комиссия по проверке готовности объектов к отопительному сезону 2020-2021 гг. Проверка проводится в отношении объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, а также УК и ТСЖ, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что для повышения надёжности инженерных систем в 2020 году планируется выполнить капремонт сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, оборудования котельных, тепловых пунктов и другие необходимые работы.

- Мероприятия будут выполнены как силами предприятия, так и подрядными организациями. Управляющие организации проводят работы по промывке систем тепло- и водоснабжения жилых домов, при необходимости проводятся плотницкие работы, - уточнили власти города.

ИСТОЧНИК KP.RU