Погода на Ямале 21 июня: дождливый день
В воскресенье, 21 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.
В Ноябрьске + 10 градусов, пасмурно, в первой половине дня дождь, ветер юго-западный 3 м/с.
В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 8 м/с.
В Надыме +11 градусов, пасмурно, дождь, ветер переменный 3 м/с.
В Губкинском +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 6 м/с.
В Тарко-Сале +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 6 м/с.
В Муравленко +11 градусов, пасмурно, дождь. Ветер переменный 6 м/с.
В Лабытнанги +10 градусов, пасмурно, ветер северный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU