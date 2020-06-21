2020-06-21T08:05:54+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 июня: дождливый день

Температура воздуха +7... +8 градусов
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 21 июня: дождливый деньПогода на Ямале 21 июня: дождливый деньФото: pixabay.com
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В воскресенье, 21 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске + 10 градусов, пасмурно, в первой половине дня дождь, ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 8 м/с.

В Надыме +11 градусов, пасмурно, дождь, ветер переменный 3 м/с.

В Губкинском +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 6 м/с.

В Тарко-Сале +10 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко +11 градусов, пасмурно, дождь. Ветер переменный 6 м/с.

В Лабытнанги +10 градусов, пасмурно, ветер северный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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