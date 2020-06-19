19 Июнь 2020 2020-06-19T17:06:38+03:00

Ямальские врачи, работающие в красной зоне, получат особую награду от губернатора региона. Фото со страницы Дмитрия Артюхова в соцсети "ВКонтакте".

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в преддверии Дня медработника учредил особую награду для медиков региона, которые сейчас работают с больными коронавирусом.Об этом сообщает издание «Muksun.fm».

Отмечается, что Дмитрий Артюхов провел онлайн-встречу с медиками округа:

- В режиме видео-конференц-связи губернатор поздравил врачей и медработников Ямала с наступающим праздником и поблагодарил их за верность профессии и работу в непростых условиях в период распространения инфекции, - сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Кроме того, губернатор Ямала учредил особую награду, которой отметят всех тех, кто сейчас спасает людей от коронавируса. Название новой награды – «За преданность Ямалу».

- Наши волонтёры тоже могут быть отмечены этой наградой. Как только у нас появится возможность собраться, мы обязательно эти награды вручим, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Также стало известно, что медики могут региона смогут принять участие в жилищной программе, по которой округ компенсирует 40% от стоимости жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU