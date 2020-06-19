2020-06-19T16:21:29+03:00
Происшествия

Тазовчанин забрался в квартиру соседки, чтобы напиться

Он знал, что хозяйка уехала в отпуск
Анна Полякова
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Тазовчанин забрался в чужую квартиру, чтобы напиться Фото: pixabay.comТазовчанин забрался в чужую квартиру, чтобы напиться Фото: pixabay.com
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В Тазовском районе ждет суда мужчина, обвиняемый в нарушении неприкосновенности жилища. В ночь на 19 ноября 2019 года 23-летний ямалец в состоянии алкогольного опьянения забрался в квартиру соседки, разбив форточку. Он знал, что хозяйка уехала в отпуск. Выпив спиртное, принесенное с собой, мужчина заснул. Утром его обнаружила сестра хозяйки квартиры, которая и вызвала полицию.

Теперь его судьбу решит суд, куда направлено уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением. Прокурором Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа проверена законность предъявленного обвинения и достаточность собранных по уголовному делу доказательств, уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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