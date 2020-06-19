Губернатор ЯНАО провел заседание антитеррористической комиссии

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:05:52+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил благодарность правоохранительным органам за эффективную работу по профилактике террористических преступлений. Глава региона назвал ситуацию в целом стабильной, вместе с тем подчеркнул, что необходимо продолжать работу.

Он провел заседание окружной антитеррористической комиссии, в которой приняли участие члены правительства, руководители силовых структур, представители муниципалитетов.

Было отмечено, что в регионе не выявлено организаций, ставящих перед собой террористические цели, не допущено терактов и резонансных экстремистских преступлений. За два последних года не допущено выездов жителей округа для участия в незаконных вооруженных формированиях. С гражданами, попавшими под влияние преступной идеологии, проводится индивидуальная профилактическая работа под контролем правоохранительных органов.

Главам муниципалитетов рекомендовано сосредоточиться на взаимодействии с национальными общественными объединениями, работе с подростками.

Дано поручение обеспечить необходимые меры безопасности в местах массового пребывания людей и на объектах, задействованных при проведении общественно-политических мероприятий, а также усилить работу по совершенствованию антитеррористической защищённости аэропортовой инфраструктуры, железнодорожного транспорта, объектов жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU