2020-06-19T16:05:52+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО провел заседание антитеррористической комиссии

Ситуацию в регионе завали стабильной
Анна Полякова
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В Салехарде прошло заседание антитеррористической комиссии Фото: yanao.ruВ Салехарде прошло заседание антитеррористической комиссии Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил благодарность правоохранительным органам за эффективную работу по профилактике террористических преступлений. Глава региона назвал ситуацию в целом стабильной, вместе с тем подчеркнул, что необходимо продолжать работу.

Он провел заседание окружной антитеррористической комиссии, в которой приняли участие члены правительства, руководители силовых структур, представители муниципалитетов.

Было отмечено, что в регионе не выявлено организаций, ставящих перед собой террористические цели, не допущено терактов и резонансных экстремистских преступлений. За два последних года не допущено выездов жителей округа для участия в незаконных вооруженных формированиях. С гражданами, попавшими под влияние преступной идеологии, проводится индивидуальная профилактическая работа под контролем правоохранительных органов.

Главам муниципалитетов рекомендовано сосредоточиться на взаимодействии с национальными общественными объединениями, работе с подростками.

Дано поручение обеспечить необходимые меры безопасности в местах массового пребывания людей и на объектах, задействованных при проведении общественно-политических мероприятий, а также усилить работу по совершенствованию антитеррористической защищённости аэропортовой инфраструктуры, железнодорожного транспорта, объектов жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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